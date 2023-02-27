Швейная фабрика в ОЭЗ «Алга» в Башкирии ищет сотрудников

Резиденту особой экономической зоны «Алга» – швейной фабрике «Аркада» – требуется более полутысячи квалифицированных кадров. Сейчас на производстве посменно трудятся около 300 человек. Большинство из них в рамках федеральной программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» бесплатно освоили профессию швеи.

Люцию Ямилову в цеху считают одним из лучших специалистов. На швейную фабрику она устроилась полгода назад. До этого она работала на Севере не по специальности. Швея не нарадуется, что вернулась в профессию, которую освоила в юности. Более того, она отмечает, что ей лучше работается в родной республике.

В «Аркаде» работают более 300 сотрудников, многие из которых прошли обучение в рамках федеральной программы «Содействие занятости». Швейная фабрика сотрудничает с уфимским учебным учреждением центра занятости населения. В стенах цеха для желающих переобучиться проводят производственную практику. Сегодня на предприятии – восемь учеников. Некоторые из них уже успели показать себя, и будущих швей посадили в бригаду, чтобы они понимали, каково это – трудиться в потоке. После их ждут экзамены, по результатам которых «выпускники» получат свидетельства по разрядам.

Работать на новом оборудовании в комфортных условиях с полным социальным пакетом и бесплатным горячим питанием едут даже из отдаленных уголков республики. Марат Абдульманов приехал из Дуванского района. Он начал работать в начале февраля и поселился в общежитии швейной фабрики, рассчитанном на 120 мест. Для жителей Ишимбайского района, Стерлитамака и Салавата предприятие организовало доставку до рабочего места.

Как отмечают швеи, заработная плата на ишимбайской фабрике – сдельно-премиальная, при выработке нормы она достигает 80 тысяч рублей. В «Аркаде» есть даже «Доска почета». Ежемесячно на предприятии проводят конкурс на лучшую швею, победитель которого получает дополнительно к зарплате 10 тысяч рублей. Рустем Махиянов работает в цеху с лета прошлого года и уже дважды становился лучшим работником месяца.