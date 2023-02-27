В Башкирии активно развиваются этнопарки

В Башкирии набирают популярность этнотуры. В настоящее время в регионе их 96. Об этом рассказал министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

В настоящее время действует несколько этнических туристских лoкаций: этнопарк «Инайя», этно-туристический комплекс «Сердце Башкирии», колодно-бoртевая пасека «Торатау», усадьба «Алтын кош». Такие объекты подчеркивают самобытность республики и делают ее узнаваемой.