В 84 домах Уфы отключат холодную и горячую воду

Сегодня, 28 февраля, и в четверг, 2 марта, в Уфе в 84 жилых отключат холодную и горячую воду в связи с проведением плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
Сегодня, 28 февраля, ожидается отключение водоснабжения по следующим адресам:
- с 10:00 до 23:00 холодной и горячей воды не будет в домах по улице Мубарякова, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, а с 10:00 до 20:30 – на Бакалинской, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6.
- с 10:00 до 22:00 без холодного водоснабжения останутся жильцы домов на улице Юлтыя, 3, 5, 7, 9, а с 11:00 до 23:00 – по улицам: Дагестанской, 13, 15, 17, 19; Мусоргского, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19а, 19б; Таллинской, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 21а, 21б, 21, 23, 23а, 23б.
В четверг, второго марта, ожидается отключение воды по следующим адресам:
- с 10:30 до 16:30 холодную и горячую воду отключат в домах на улицах: Батумской, 1, 3; Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1; Дмитриева, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23; Заводской, 10, 15 к.1, 16, 178, 180, 182, 184.
- с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах по улице Рабкоров, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3, а с 11:00 до 18:00 – по улице Ахметова, 322а, 322, 322/1.