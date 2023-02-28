Мэр одного из городов Башкирии встретился в зоне СВО с мобилизованным сыном

Мы увидели всех наших ребят, баймакцев. Бодрые, позитивные, конечно, немного уставшие. Шлют приветы и благодарности за постоянную поддержку. Но самое главное, я смог повидаться с сыном. Для их подразделения ребята новый прицеп подарили, вот этот прицеп мы с ним везли на место дислокации и по дороге общались. Немного, конечно, около часа всего вместе побыли. Очень хотелось хотя бы на недельку остаться рядом с ним.

Радмир Исянбаев, мэр Баймака