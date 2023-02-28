Мэр одного из городов Башкирии встретился в зоне СВО с мобилизованным сыном

Мэр Баймака Радмир Исянбаев встретился в зоне проведения СВО с мобилизованным сыном. Об этом сити-менеджер рассказал на своей странице в соцсетях.
Радмир Исянбаев возглавлял гумконвой районной администрации. Собранную помощь отвезли в батальон им. М. Шаймуратова и мобилизованным баймакцам. Военнослужащим передали два автомобиля, «Газель» и УАЗ, именные посылки, генераторы, запчасти, бензопилы, теплую одежду, спальники, палатки. Часть гумпомощи предназначалась разведроте, в которой служит старший сын Радмира Исянбаева.
Старший сын Радмира Исянбаева был мобилизован для участия в СВО в сентябре 2022 года. Речи о том, чтобы подключать административный ресурс и попытаться оставить его дома, даже не было, говорил мэр Баймака.