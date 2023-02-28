Мэр одного из городов Башкирии встретился в зоне СВО с мобилизованным сыном

Мэр Баймака Радмир Исянбаев встретился в зоне проведения СВО с мобилизованным сыном. Об этом сити-менеджер рассказал на своей странице в соцсетях.

Фото №1 - Мэр одного из городов Башкирии встретился в зоне СВО с мобилизованным сыном

Радмир Исянбаев возглавлял гумконвой районной администрации. Собранную помощь отвезли в батальон им. М. Шаймуратова и мобилизованным баймакцам. Военнослужащим передали два автомобиля, «Газель» и УАЗ, именные посылки, генераторы, запчасти, бензопилы, теплую одежду, спальники, палатки. Часть гумпомощи предназначалась разведроте, в которой служит старший сын Радмира Исянбаева.

Мы увидели всех наших ребят, баймакцев. Бодрые, позитивные, конечно, немного уставшие. Шлют приветы и благодарности за постоянную поддержку. Но самое главное, я смог повидаться с сыном. Для их подразделения ребята новый прицеп подарили, вот этот прицеп мы с ним везли на место дислокации и по дороге общались. Немного, конечно, около часа всего вместе побыли. Очень хотелось хотя бы на недельку остаться рядом с ним.

Радмир Исянбаев, мэр Баймака

Старший сын Радмира Исянбаева был мобилизован для участия в СВО в сентябре 2022 года. Речи о том, чтобы подключать административный ресурс и попытаться оставить его дома, даже не было, говорил мэр Баймака.

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