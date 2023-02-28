В мэрии Уфы раскритиковали качество уборки снега

Сегодня, 28 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили качество уборки снега во время сильного снегопада.

Фото №1 - В мэрии Уфы раскритиковали качество уборки снега

За выходные выпало 38 сантиметров снега. Директор центра общественной безопасности Александр Овчинников отметил, что состояние дорог, тротуаров и дворовых проездов не соответствует нормам.

Комиссия отметила сужение дорожного полотна, складирование снега на перекрестках и пешеходных участках, не расчищены территории остановочных павильонов, на посадочных площадках отмечается гололед.

Особое беспокойство вызывает состояние тротуаров и пешеходных переходов. Неудовлетворительное содержание путей следования существенно повышает риски травмирования граждан. Зачастую складывается впечатление, что в городе Уфе тротуары отсутствуют.

Александр Овчинников, директор центра общественной безопасности

Мэр города Ратмир Мавлиев добавил, что техники на улицы Уфы вышло меньше, поэтому горожане испытывали трудности в передвижении по столице.

Я неоднократно говорил, что мы вливаем огромные денежные средства, и выделяем в том числе на аренду техники. За неделю до этого мы проводили совещание, на котором я дал поручение: очень оперативно заключить договоры и обеспечить выход техники, еще больше, чем в январские праздники. А получилось, что на 20% меньше техники привлекли, что меня сильно смущает.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы  
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