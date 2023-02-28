В мэрии Уфы раскритиковали качество уборки снега

Я неоднократно говорил, что мы вливаем огромные денежные средства, и выделяем в том числе на аренду техники. За неделю до этого мы проводили совещание, на котором я дал поручение: очень оперативно заключить договоры и обеспечить выход техники, еще больше, чем в январские праздники. А получилось, что на 20% меньше техники привлекли, что меня сильно смущает.

Ратмир Мавлиев, мэр Уфы