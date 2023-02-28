Первый магазин бренда ZASPORT откроется в Башкирии

Бренд ZASPORT, созданный дизайнером Анастасией Задориной, с 2012 года разрабатывает экипировку для российских спортивных клубов, федераций и корпораций, а с 2017 является официальным экипировщиком Олимпийской команды России. В 2018 году The Wall Street Journal признал форму ZASPORT самой стильной на Олимпиаде в Корее, а в 2022 году Forbes.com назвал экипировку одной из самых модных на XXIV зимних Играх в Китае. Розничные магазины бренда сейчас открыты в Москве, Сочи, Анапе, Ялте, Челябинске, Нижнем Новгороде и Калининграде.