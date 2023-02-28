Глава Башкирии Радий Хабиров выступил перед студентами престижного московского вуза

«Я думал, о чем рассказать современным студентам, детально к этому готовился. Сейчас они всё и сами знают, многое умеют. И решил поговорить о Башкортостане, об экономике нашего региона, о внешнеэкономической деятельности», - рассказывает Радий Хабиров.