Глава Башкирии Радий Хабиров выступил перед студентами престижного московского вуза

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в своих социальных сетях о том, что в рамках поездки в столицу России прочитал лекцию студентам МГИМО. По словам руководителя республики, это огромная честь и ответственность.
«Я думал, о чем рассказать современным студентам, детально к этому готовился. Сейчас они всё и сами знают, многое умеют. И решил поговорить о Башкортостане, об экономике нашего региона, о внешнеэкономической деятельности», - рассказывает Радий Хабиров.
Выступая перед студентами престижного столичного вуза, Радий Хабиров многое рассказал молодежи про Башкортостан и всестороннее развитие региона. Глава Башкирии подчеркнул, что республика два года подряд занимает первое место в России по эффективности промышленной политики и держится в десятке субъектов, которые формируют больше половины валового внутреннего продукта страны.
Также Радий Хабиров рассказал про внешнеэкономическую деятельность и наращивание объемов международной торговли.
«Я рад, что будущие дипломаты, экономисты-международники, журналисты интересуются Башкортостаном, задают интересные вопросы. А ҙур рәхмәт в конце особо понравилось», - рассказал Радий Хабиров.