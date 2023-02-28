В Уфе на реконструкцию одной из улиц выделят более 600 млн рублей

В башкирской столице на реконструкцию улицы Октябрьской Революции выделят свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

В настоящее время Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации ищет подрядчика на выполнения этапа реконструкции. Подрядчик должен будет провести демонтажные работы, уделить внимание озеленению территории, провести монтаж наружного освещения, а также видеонаблюдение, провести ремонт дорожного полотна, а также провести охранные археологические работы на объекте культурного наследия «Древняя уфимская крепость».