В Уфе на реконструкцию одной из улиц выделят более 600 млн рублей

В башкирской столице на реконструкцию улицы Октябрьской Революции выделят свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
В настоящее время Управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации ищет подрядчика на выполнения этапа реконструкции. Подрядчик должен будет провести демонтажные работы, уделить внимание озеленению территории, провести монтаж наружного освещения, а также видеонаблюдение, провести ремонт дорожного полотна, а также провести охранные археологические работы на объекте культурного наследия «Древняя уфимская крепость».
Начальная цена контракта составила 605 159 667,38 рублей. Основная часть средств для реконструкции будет выделена из регионального бюджета, оставшуюся часть выделит город. Предположительно, реконструкцию улицы завершат до 31 июля 2024 года.