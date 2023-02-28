В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Должник»

В Стерлитамаке стартовало профилактическое мероприятие "Должник". Согласно КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позже 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Неуплата в указанный срок грозит должникам наложение штрафа в двукратном размере. Также в качестве наказания предусмотрен арест сроком на 15 суток.
В случае оплаты штрафа в 20-дневный срок, нарушителю разрешено оплатить 50% от указанной суммы. Такое послабление касается практически всех статей, за исключением грубых нарушений ПДД.