В Башкирии стартовало профилактическое мероприятие «Должник»

В Стерлитамаке стартовало профилактическое мероприятие "Должник". Согласно КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позже 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Неуплата в указанный срок грозит должникам наложение штрафа в двукратном размере. Также в качестве наказания предусмотрен арест сроком на 15 суток.