Движение на нескольких улицах Уфы будет перекрыто

В Уфе перекроют несколько улиц. Об этом сообщает мэрия города.
В администрации пояснили, что перекрытие дорог связана с уборкой снега, а также проведением фестиваля «Terra Bashkiria. Туристический сезон — 2023».
Так, с 21:00 ч. 1 марта до 06:00 ч. 2 марта и с 21:00 ч. 2 марта до 06:00 ч. 3 марта будут полностью закрыты участки ул. Чернышевского — от ул. Ленина до Карла Маркса, а также ул. Мустая Карима — от ул. Чернышевского до Коммунистической.
3 марта с 06:00 до 20:00 ул. Мустая Карима будет перекрыта на участке от Чернышевского до Коммунистической. Кроме того, закроют крайнюю левую полосу ул. Чернышевского — от ул. Ленина до Мустая Карима.