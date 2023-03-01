Движение на нескольких улицах Уфы будет перекрыто

Так, с 21:00 ч. 1 марта до 06:00 ч. 2 марта и с 21:00 ч. 2 марта до 06:00 ч. 3 марта будут полностью закрыты участки ул. Чернышевского — от ул. Ленина до Карла Маркса, а также ул. Мустая Карима — от ул. Чернышевского до Коммунистической.