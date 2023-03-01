На 61-м году скоропостижно умер народный артист Башкирии Азат Надыргулов

В Башкирии скончался актер, режиссер, педагог, народный артист республики Азат Надыргулов. О его смерти сообщили в региональном Минкульте. На момент смерти известного артиста ему было всего 60 лет.
Справка
Родился 19 июля 1962 года в с. Юлдыбаево Зилаирского района Башкирской АССР. Окончил актерское отделение Уфимского государственного института искусств в 1982 году и стал актером Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури. В 1987 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа в мастерскую известного режиссера-педагога Анатолия Васильева.
В 1992 году после окончания РАТИ стал режиссером, с 1997 по 2000 годы — художественным руководителем БГАТД им. М. Гафури. Был художественным руководителем ТЮЗа (1993-1997). В 1997 году театр переименован из ТЮЗа в Национальный молодежный театр и с 2000 по 2004 годы был художественным руководителем НМТ РБ. Режиссер массовых действ и представлений.
Совмещал работу режиссера и педагога в Уфимском институте искусств (профессор кафедры режиссуры и мастерства актера).
Редакция bash.news приносит искренние соболезнования семье, друзьям и близким Азата Надыргулова.