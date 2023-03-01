На 61-м году скоропостижно умер народный артист Башкирии Азат Надыргулов

В 1992 году после окончания РАТИ стал режиссером, с 1997 по 2000 годы — художественным руководителем БГАТД им. М. Гафури. Был художественным руководителем ТЮЗа (1993-1997). В 1997 году театр переименован из ТЮЗа в Национальный молодежный театр и с 2000 по 2004 годы был художественным руководителем НМТ РБ. Режиссер массовых действ и представлений.