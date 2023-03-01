«Творческая елка желаний»: в Уфе организовали персональные выставки картин двух школьниц

В Уфе исполнили желания школьниц из Давлеканово и Зианчуринского района, организовав персональные выставки их картин. Экспозицию создали для продвижения творческих работ талантливых подростков в рамках проекта «Творческая елка желаний». На что потратят девочки деньги, вырученные от продажи своих картин?

У 9-летней Софии из Зианчуринского района эта персональная выставка первая в жизни. Все благодаря проекту «Творческая елка желаний». Девочка мечтает продать все свои экспозиционные картины и приобрести себе графический планшет для рисования. У Софии ДЦП. Она пробует различные творческие направления. Сначала делала объемные фигуры из пластилина, а после – поделки на картоне, чтобы развить мелкую моторику рук и уменьшить спастику. У девочки сейчас целая коллекция работ, планирует создавать их на заказ.

Азалия Шайхуллина живет в Давлеканово. В первый раз она взяла в руки кисть в три года. Девочка тоже мечтала показать свои картины миру. Её письмо попало на «Елку желаний». И вот картины и работы по декоративно-прикладному искусству Азалии выставлены в ГКЗ «Башкортостан». Средства, вырученные от продажи полотен, она потратит на профессиональное развитие. В будущем девочка хочет стать художником, как и её мама и прадедушка. Одно из своих произведений Азалия решила подарить Каринэ Хабировой.

Одаренных девочек чествовали депутаты республиканского парламента, предприниматели города и общественные деятели. Несколько работ художниц купили, теперь их передадут в Республиканский детский реабилитационный центр. Выставку картин Софии Шафиковой и Азалии Шайхуллиной планируют организовать и в здании Госсобрания Башкортостана ко Дню защиты детей – 1 июня.