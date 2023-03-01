Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с экстренным сообщением

Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, а также соблюдение безопасной дистанции до впереди движущихся транспортных средств и бокового интервала. В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов, которым необходимо быть внимательными при переходе проезжей части.