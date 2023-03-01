Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям с экстренным сообщением

Сегодня, 1 марта, Владимир Севастьянов, глава ГИБДД региона, обратился к автомобилистам республики с экстренным сообщением.
Из-за ухудшения погодных условий на дорогах возрастает опасность аварийных ситуацией. Автовладельцев попросили быть особенно внимательными при непогоде.
Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, а также соблюдение безопасной дистанции до впереди движущихся транспортных средств и бокового интервала. В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов, которым необходимо быть внимательными при переходе проезжей части.