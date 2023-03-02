ППМИ: в Нуримановском районе проходят собрания жителей

К примеру, в деревни Сарва хотят заменить ограждение детской площадки по улице Школьной. Жители села Красная Горка выбрали проект по установке забора на территории школы, а в Баш-Шидинском сельском поселении – по ремонту оконных блоков в Доме культуры. В деревне Чурашево планируют приобрести материалы для ограждения кладбища. Старокулево, Новый Субай и Первомайск также поддержали инициативу по благоустройству и ограждению погостов.