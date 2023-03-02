Башкирия присоединилась к федеральному проекту «Жена героя»

Участницы, жены военнослужащих, фотографируются в кителях и пишут письма своим мужьям. С результатами проекта –видеоматериалами, фотографиями – можно ознакомиться в соцсетях. Координирует деятельность объединения в республике супруга офицера из Чишминского района. За несколько дней к проекту присоединились более 40 солдатских матерей, вдов и сестер погибших воинов. Сейчас руководители организаций ищут в башкирской столице фотостудию для работы на общественных началах. Организаторы отмечают, что если бы было централизованное пространство, то в проекте могли бы участвовать больше представительниц прекрасного пола.