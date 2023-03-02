Жительницы Кумертау встретили весну на проекте «Территория женского счастья»

Жительницы Кумертау встретили первый день весны на Территории женского счастья. Открытую Академию «Территория Женского Счастья» посетили более 500 человек. Для представительниц прекрасного пола были организованы различные территории, связанные со сферами здоровья, самореализации, взаимоотношения и красоты.
Территория женского счастья реализуется с августа 2019 года в городах и районах республики. Это проект, призванный создать в республике пространство и сообщество для социальной, деловой и творческой самореализации женщин.
Также участницы проекта получили бесплатно консультации врачей различного профиля – онколога, маммолога, репродуктолога. С детьми работали пульмонолог, гастроэнтеролог, аллерголог. Всего врачи успели провести 344 консультации. Впервые в рамках проекта было проведено обучение для местных медицинских работников.