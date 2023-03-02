Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект об увеличении командировочных

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект об увеличении командировочных в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания региона.

Фото №1 - Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект об увеличении командировочных

Председатель Государственного собрания - Курултая Константин Толкачев рассказал, что в настоящее время размер суточных составляет 100 рублей. Сумма является фиксированной и законопроект приняли еще в 2002 году. По словам спикера, данная сумма уже не актуальна в 2023 году и не покрывает даже стоимость обеда.

Константин Толкачев пояснил, что целесообразно определять сумму командировочных, отталкиваясь от МРОТ, который в настоящее время составляет 16 242 рубля. В таком случае, суточные должны составлять 541,4 рубля. Данная сумма будет меняться с увеличением минимального размера оплаты труда. Если законопроект поддержат на федеральном уровне, то уже со следующего года работникам будет начисляться новая сумма суточных. 

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