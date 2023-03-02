Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект об увеличении командировочных

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект об увеличении командировочных в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания региона.

Председатель Государственного собрания - Курултая Константин Толкачев рассказал, что в настоящее время размер суточных составляет 100 рублей. Сумма является фиксированной и законопроект приняли еще в 2002 году. По словам спикера, данная сумма уже не актуальна в 2023 году и не покрывает даже стоимость обеда.