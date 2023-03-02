В Башкирии за неделю подешевели огурцы, колбаса и консервы

За последнюю наделю в магазинах подешевели свежие огурцы. Сейчас продукт стоит до 203 рублей за килограмм. Снижение цены за неделю установлено на 13,1%. Данные приводит Башстат, специалисты которого сравнили цены за 20 и 27 февраля текущего года.

Кроме огурцов, в Башкирии стал дешевле маргарин (на 2,9% – до 221 руб.). Полукопченая колбаса также упала в цене (на 2,1% – до 465,5 руб.). Дешевле можно купить макароны (на 2% – до 76,5 руб.), картофель (на 1,8% – до 31 руб.), вермишель (на 1,6% – до 77 руб.) и фруктово-ягодные консервы (на 1,5% – до 501 руб.).