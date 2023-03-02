В Башкирии медики будут получать новые социальные выплаты

Радий Хабиров подписал указ о социальной выплате медработникам до 14,5 тысячи рублей. Производить ежемесячно с 1 января по 31 декабря 2023 года выплаты за счет средств бюджета республики врачам и медработникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медстрахования скорую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая их диспансерное наблюдение по основному заболеванию, говорится в указе.