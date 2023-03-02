В Башкирии медики будут получать новые социальные выплаты

Радий Хабиров подписал указ о социальной выплате медработникам до 14,5 тысячи рублей. Производить ежемесячно с 1 января по 31 декабря 2023 года выплаты за счет средств бюджета республики врачам и медработникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медстрахования скорую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая их диспансерное наблюдение по основному заболеванию, говорится в указе.
Как следует из текста документа, медсестрам по приему вызовов психиатрической бригады скорой помощи и младшему медперсоналу этих структур назначено по 4500 рублей, специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу или ведущим диспансерное наблюдение жителей, – 6500 рублей, фельдшерам и медсестрам спецпсихбригад – 7000 рублей, врачам таких подразделений – 11 500 рублей, водителям скорых – 12 000, участковым врачам – 14 500 рублей.