Форум «Моя малая Родина – Атайсал» собрал участников из 10 муниципалитетов Башкирии

В Башкирии стартовал четвертый зональный форум «Моя малая Родина – Атайсал», который проходит в городе Дюртюли. Участие в мероприятии принимают 10 муниципалитетов республики.
Форум призван систематизировать помощь меценатов своей малой родине и был запущен по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова еще в 2018 году.
Форум открылся с просмотра выставки, где муниципалитеты представили самые значимые реализованные проекты. В частности, в Дюртюлинском районе с начала действия программы реализовано 248 проектов, из них более 180 - за прошлый год.
Так, к примеру, предприниматель Рустам Гилязетдинов построил дорогу в деревню Нижнеманчарово. А депутат районного совета, генеральный директор племзавода им. Ленина Альберт Давлетбаев проспонсировал сразу ряд крупных проектов: возвел в родном селе Суккулово мечеть, отремонтировал местный дом культуры, построил хоккейную коробку и обеспечил ребят спортивной формой.
В деревне Мамадалево появится свой памятник Скорбящей матери. Сейчас площадка полностью готова, в апреле запланировано официальное открытие. Гости форума могли увидеть наглядно, как будет выглядеть будущий памятник.
Отдельное внимание участники форума уделили теме поддержки участников СВО. Собравшиеся отметили: вызовы времени таковы, что помочь бойцам - одно из важнейших направлений проекта «Атайсал».
Нефтекамск представила компания «Игла», которая с лета прошлого года начала отшивать экипировку для военнослужащих. Ранее это было микропредприятие, которое занималось пошивом флисовой одежды. Теперь шьют все для СВО: от аптечек до бронежилетов. Владельцы предприятия находят спонсоров, которые помогают в закупке материалов, отшивают необходимое обмундирование и отправляют гумконвоем в зону СВО.
«В ассортименте у нас сегодня есть бронежилеты, зоны защиты, подсумки, одежда. Сейчас большой дефицит аптечек, поэтому делаем упор на них. Ткани и другой необходимый материал закупаем в основном в Китае и Беларуси», - рассказал директор компании Антон Бочаров.
Программа форума насыщенная: круглые столы, на которых поднимаются вопросы значимости объединения землячеств в современных условиях, патриотическое воспитание молодежи, проекты комплексных развитий территорий. Кроме того, работают секции для молодежи, мастер-класс от телестудии «Тамыр», страт-сессия для глав сельских поселений и предпринимателей, а после обеда начнёт работу основная дискуссионная площадка «Атайсал – моя малая Родина».