Форум «Моя малая Родина – Атайсал» собрал участников из 10 муниципалитетов Башкирии

Нефтекамск представила компания «Игла», которая с лета прошлого года начала отшивать экипировку для военнослужащих. Ранее это было микропредприятие, которое занималось пошивом флисовой одежды. Теперь шьют все для СВО: от аптечек до бронежилетов. Владельцы предприятия находят спонсоров, которые помогают в закупке материалов, отшивают необходимое обмундирование и отправляют гумконвоем в зону СВО.