В Башкирии начали формировать добровольческий отряд «Ватан»

Все, кто воевал, знают главное, а главное – это твой непосредственный командир, чтобы он был честный, смелый, с реальным боевым опытом и был с тобой рядом на передовой. Это все про «Самурая»! Важна и поддержка от высшего командования, это тоже есть. Республика также обещает помочь воинам новых добровольческих отрядов и поддерживать их семьи! Костяк спецподразделения «Ватан» составят бойцы с военным опытом, прошедшие горячие точки и конфликты. До попадания на передовую ватановцы пройдут обучение и слаживание в части и «за ленточкой» в течение 2-3 недель и будут полностью оснащены всем необходимым. Приглашаются все желающие здоровые мужчины, кто твердо настроен внести свой вклад в защиту Родины.

Ильгиз Султанмуратов