В Башкирии начали формировать добровольческий отряд «Ватан»

Стало известно о начале формирования в республике добровольческого отряда «Ватан». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Ильгиз Султанмуратов. Он обратился с призывом вступить в новое формирование к мужчинам Башкортостана, которые хотят стать добровольцами и защищать Родину, а также к тем, кто сейчас завершает срочную службу.
По словам Ильгиза Султанмуратова, в последнее время новое дыхание получило добровольческое движение в нашей республике. С понедельника заработал штаб формирования четвертого и пятого батальонов от Башкортостана – имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».
Опыт СВО, отмечает Ильгиз Султанмуратов, показал, что сформированные по народной инициативе, набранные из добровольцев и поддержанные всесторонней поддержкой республики подразделения показывают хорошие результаты, стойко переносят лишения и тяготы службы, вселяют гордость за наших земляков. Сейчас в рядах армии и флота проходят срочную службу много наших бойцов, которые по зову сердца планируют заключить контракты для участия в СВО.
Также Султанмуратов сообщил, что командир отряда «Ватан» с позывным «Самурай» призывает мужчин до 60 лет вступать в его отряд. В данное время набран первый взвод, идет набор во второй. Есть договоренности с воинской частью, где спецподразделение «Ватан» ждут и гарантируют полную поддержку.
Телефон для контакта и записи в спецподразделение Башкирский добровольческий отряд «Ватан»: +7 937 343-54-15 (Дим).