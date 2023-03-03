В Башкирии начали формировать добровольческий отряд «Ватан»

Стало известно о начале формирования в республике добровольческого отряда «Ватан». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Ильгиз Султанмуратов. Он обратился с призывом вступить в новое формирование к мужчинам Башкортостана, которые хотят стать добровольцами и защищать Родину, а также к тем, кто сейчас завершает срочную службу.

Фото №1 - В Башкирии начали формировать добровольческий отряд «Ватан»

По словам Ильгиза Султанмуратова, в последнее время новое дыхание получило добровольческое движение в нашей республике. С понедельника заработал штаб формирования четвертого и пятого батальонов от Башкортостана – имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».

Я знаю, что уже собрался и готов ехать на фронт первый взвод башкирского добровольческого отряда «Ватан». В соцсетях есть видеоролики, где наши джигиты выходят с инициативами создания новых именных башкирских подразделений. Это показатель высокого патриотизма наших мужчин, верности воинским традициям предков.

Ильгиз Султанмуратов

Опыт СВО, отмечает Ильгиз Султанмуратов, показал, что сформированные по народной инициативе, набранные из добровольцев и поддержанные всесторонней поддержкой республики подразделения показывают хорошие результаты, стойко переносят лишения и тяготы службы, вселяют гордость за наших земляков. Сейчас в рядах армии и флота проходят срочную службу много наших бойцов, которые по зову сердца планируют заключить контракты для участия в СВО.

Я призываю их демобилизоваться и возвращаться домой, а свои решения встать на защиту Родины реализовать в наших башкирских добровольческих подразделениях. Там они будут вместе с земляками  прославлять нашу республику, а они сами и их семьи будут обеспечены всесторонней поддержкой Башкортостана. Подъемные 200 тысяч рублей, боевые по 2 тысячи в сутки – это будет от нашей республики хорошим дополнением к выплатам от Министерства обороны.

Ильгиз Султанмуратов

Также Султанмуратов сообщил, что командир отряда «Ватан» с позывным «Самурай» призывает мужчин до 60 лет вступать в его отряд. В данное время набран первый взвод, идет набор во второй. Есть договоренности с воинской частью, где  спецподразделение «Ватан» ждут и гарантируют полную поддержку.

Все, кто воевал, знают главное, а главное – это твой непосредственный командир, чтобы он был честный, смелый, с  реальным боевым опытом и был с тобой рядом на передовой. Это все про «Самурая»! Важна и поддержка от высшего командования, это тоже есть. Республика также обещает помочь воинам новых добровольческих отрядов и поддерживать их семьи! Костяк спецподразделения «Ватан» составят бойцы с военным опытом, прошедшие горячие точки и конфликты. До попадания на передовую ватановцы пройдут обучение и слаживание в части и «за ленточкой» в течение 2-3 недель и будут полностью оснащены всем необходимым. Приглашаются все желающие здоровые мужчины, кто твердо настроен внести свой вклад в защиту Родины.

Ильгиз Султанмуратов
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Телефон для контакта и записи в спецподразделение Башкирский добровольческий отряд «Ватан»: +7 937 343-54-15 (Дим).

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