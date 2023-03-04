В России за минувшие сутки госпитализировано более 1500 пациентов с коронавирусом

В России за сутки коронавирус выявили у 14 049 пациентов, а за весь период пандемии – у 22 328 569 пациентов. Таковы данные на 4 марта 2023 года.

Фото №1 - В России за минувшие сутки госпитализировано более 1500 пациентов с коронавирусом

Согласно официальной федеральной статистике, в России за время пандемии выписано по выздоровлению 21 668 320 пациентов, ранее заразившихся коронавирусов. В том числе за сутки было выписано 11 462 человек.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки 39 человек. Общее число жертв с начала пандемии составило 396 255 человек. Госпитализировано 1 571 пациентов.

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