В Уфе начал работу магазин спортивной одежды «Zasport»

В торговом центре «Планета» в Уфе начал работу магазин спортивной и повседневной одежды бренда «Zasport». Магазин площадью 200 квадратный метров на сегодня является самым крупным отделом компании, которая уже реализует свой товар в Москве, Ялте, Челябинске, Калининграде и других городах России.

Фото №1 - В Уфе начал работу магазин спортивной одежды «Zasport»

В день открытия магазин посетил Семен Елистратов, олимпийский чемпион, шорт-трекист. Он уже успел лично опробовать одежду этого бренда, отметив, что почти не снимает с прошлого года олимпийскую куртку, приобретенную в «Zasport». Также чемпион обратил внимание на высокое качество и функциональность одежды.

В уфимском магазине будут представлены все коллекции бренда, в том числе «Красота внутри», которую сделали специально для Уфы и Башкирии, с соответствующими принтами. Сотрудничество с республикой имеет особое значение — здесь в ОЭЗ «Алга» в апреле мы открываем фабрику спортивной одежды. Это производство рассчитано на отшив более 500 тыс. изделий в год. Персонал фабрики составит 320 человек. Мы производим весь спектр спортивной одежды, будем шить для олимпийцев, для профессиональных и любительских команд, для всех ценителей спорта. Рассчитываем на лояльность покупателей к нашим изделиям.

Николай Ступаков, гендиректор ООО «Zasport»
Фото №2 - В Уфе начал работу магазин спортивной одежды «Zasport»

По словам министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, после открытия фабрики, которая расположилась в Особой экономической зоне «Алга», планируется заключить контракт на пошив спортивной формы для одной из сборных республики.

Бренд ZASPORT был создан Анастасией Задориной, дизайнером, которая с 2012 года занимается разработкой экипировки для спортивных клубов страны. Кроме того, Анастасия с 2017 года – официальный экипировщиком Олимпийской команды России. В 2022 году форма бренда «Zasport» на российских спортсменах была признана Forbes.com как одна из самых модных на XXIV зимних Играх в Китае.

Фото №3 - В Уфе начал работу магазин спортивной одежды «Zasport»

Ваше предприятие имеет высокие компетенции в швейном производстве, у вас известный бренд. У республики тоже есть большие потребности в вашей продукции, в том числе и в вопросах экипировки наших сборных команд по различным видам спорта. В 2024 году Башкортостан примет форум «Россия - спортивная держава», где фабрика смогла бы провести презентацию и показ своей продукции и спортивной экипировки.

Радий Хабиров, Глава РБ
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Фото: Динар Калимуллин

Уфимская волна
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