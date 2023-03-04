В Уфе начал работу магазин спортивной одежды «Zasport»

В уфимском магазине будут представлены все коллекции бренда, в том числе «Красота внутри», которую сделали специально для Уфы и Башкирии, с соответствующими принтами. Сотрудничество с республикой имеет особое значение — здесь в ОЭЗ «Алга» в апреле мы открываем фабрику спортивной одежды. Это производство рассчитано на отшив более 500 тыс. изделий в год. Персонал фабрики составит 320 человек. Мы производим весь спектр спортивной одежды, будем шить для олимпийцев, для профессиональных и любительских команд, для всех ценителей спорта. Рассчитываем на лояльность покупателей к нашим изделиям.

Николай Ступаков, гендиректор ООО «Zasport»