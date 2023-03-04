В Уфе начал работу магазин спортивной одежды «Zasport»

В торговом центре «Планета» в Уфе начал работу магазин спортивной и повседневной одежды бренда «Zasport». Магазин площадью 200 квадратный метров на сегодня является самым крупным отделом компании, которая уже реализует свой товар в Москве, Ялте, Челябинске, Калининграде и других городах России.
В день открытия магазин посетил Семен Елистратов, олимпийский чемпион, шорт-трекист. Он уже успел лично опробовать одежду этого бренда, отметив, что почти не снимает с прошлого года олимпийскую куртку, приобретенную в «Zasport». Также чемпион обратил внимание на высокое качество и функциональность одежды.
По словам министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, после открытия фабрики, которая расположилась в Особой экономической зоне «Алга», планируется заключить контракт на пошив спортивной формы для одной из сборных республики.
Бренд ZASPORT был создан Анастасией Задориной, дизайнером, которая с 2012 года занимается разработкой экипировки для спортивных клубов страны. Кроме того, Анастасия с 2017 года – официальный экипировщиком Олимпийской команды России. В 2022 году форма бренда «Zasport» на российских спортсменах была признана Forbes.com как одна из самых модных на XXIV зимних Играх в Китае.
Фото: Динар Калимуллин