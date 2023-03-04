В Башкирии мать погибшего в Чечне солдата передала 100 тыс. рублей в помощь участникам СВО

Мать погибшего в Чеченской кампании воина передала бойцам СВО 100 тысяч рублей. Пенсионерка из Куюргазинского района накопила эти деньги и решила помочь солдатам на передовой. Теперь в местной администрации закупят на них генератор, строительные инструменты, шуруповерты и отправят на фронт.

Об Ильсуре Максютове здесь вспоминают только теплыми словами. Худощавый, жизнерадостный и озорной парнишка. Как и в учебе, в спорте и творчестве он был всегда в первых рядах. Мастерское исполнение Ильсуром роли муллы в спектакле «Черноликие» его земляки помнят до сих пор. И вот война в Чечне. Оттуда Ильсур писал письма матери, полные заботы. Он до последнего скрывал от родственников, что его отправили на территорию, где шли боевые действия. В конце апреля 1996 года стало известно, что боец, которому было неполных 20 лет, скончался от осколочного ранения в результате взрыва мины. Сегодня копия этого письма хранится в музее гимназии села Новотаймасово. Здесь же, в альбоме, воспоминания одноклассников бойца.

Мать погибшего в Чечне воина накопила пенсию и пожертвовала 100 тысяч рублей для бойцов, участвующих в СВО. Она признается, что сначала не знала, куда направить деньги – в детский дом, приют для пожилых или же на благоустройство. На встрече с другими матерями погибших воинов, после разговора о бойцах на передовой, ей и пришла идея отдать накопленные средства солдатам. Женщина, потерявшая сына, как никто, понимает сложность и нынешней спецоперации.

Лучше будет пустить деньги на благотворительность солдатам, которые за нас сражаются, за наших детей, за нашу Родину. Мавлида Максютова, мама Ильсура Максютова

Мавлиду Максютову знают многие в районе как активную пенсионерку и общественного деятеля. Она поддерживала в школе классы имени Ильсура Максютова. Отличившихся в учебе награждала денежной премией. Сегодня женщина помогает юным шаймуратовцам.

Урок мужества в гимназии посвятили двум бойцам – Ильсуру Максютову, который награжден орденом Мужества, и Герою России Минигали Шаймуратову. В завершение встречи гимназисты-шаймуратовцы возложили венок к памятной доске Ильсуру Максютову. Доброта 75-летней Мавлиды-апай, как говорят школьники, их поражает. Теперь женщина – пример для многих из них.