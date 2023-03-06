В Уфе прошла презентация сайта, посвященного Рами Гарипову

Его разработка приурочена к 90-летию народного поэта. Над созданием трудилось «Общество краеведов Республики». Работа проведена благодаря гранту Главы Башкортостана.
Архив, касающейся великого поэта, теперь доступен любому желающему. Информация на сайте будет интересна как поклонникам творчества, так и учёным. Над наполнением работали родственники Рами Гарипова, а также сотрудники национальной библиотеки республики и фонда сохранения башкирского языка.
Сайт будет передан башкирской гимназии имени Рами Гарипова и продолжит пополняться материалами. Проект представлен на двух языках.