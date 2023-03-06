В Уфе прошла презентация сайта, посвященного Рами Гарипову

Архив, касающейся великого поэта, теперь доступен любому желающему. Информация на сайте будет интересна как поклонникам творчества, так и учёным. Над наполнением работали родственники Рами Гарипова, а также сотрудники национальной библиотеки республики и фонда сохранения башкирского языка.