С сегодняшнего дня на улице Октябрьской революции в Уфе частично перекроют движение

На улице Октябрьской революции в Уфе с сегодняшнего дня частично перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Запланировано перекрытие 1/3 дороги на участке от улицы Воровского до улицы Цюрупы. Ограничение движения связано с переустройством инженерных сетей: водопровода и канализации, теплотрассы, связи, кабелей высокого и низкого напряжения, газопровода, устройством водоотводных лотков. Объем проводимых работ увеличится во второй половине весны, в связи с чем ожидается полное перекрытие улицы.