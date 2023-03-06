С сегодняшнего дня на улице Октябрьской революции в Уфе частично перекроют движение

На улице Октябрьской революции в Уфе с сегодняшнего дня частично перекроют движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Фото №1 - С сегодняшнего дня на улице Октябрьской революции в Уфе частично перекроют движение

Запланировано перекрытие 1/3 дороги на участке от улицы Воровского до улицы Цюрупы. Ограничение движения связано с переустройством инженерных сетей: водопровода и канализации, теплотрассы, связи, кабелей высокого и низкого напряжения, газопровода, устройством водоотводных лотков. Объем проводимых работ увеличится во второй половине весны, в связи с чем ожидается полное перекрытие улицы.

Администрация Уфы приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и рекомендует планировать маршрут движения заблаговременно.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями