В Башкирии вновь ограничили движение транспорта на трассе М-5

Также на территории республики открыто движение на трассах Р-240 Уфа-Оренбург и М-5 «Урал» на отрезках Р-240 Уфа-Оренбург – с 112 км (Стерлитамак) по 220 км (н. п. Ира, Куюргазинский район) и М-5 «Урал» с 1480+000 (Уфа, Бурцево) по 1548+651 км (граница с Челябинской областью).