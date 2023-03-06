В Башкирии продолжается ликвидация несанкционированных свалок

В республике с начала «мусорной» реформы было ликвидировано 2,3 тысячи несанкционированных свалок. Об этом рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
Как отмечает чиновник, необходимо продолжать работу по ликвидации свалок, в том числе в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». По словам Андрея Назарова, к 2024 году все свалки должны быть ликвидированы.
В Башкирии с начала реформы оборудована 25 561 контейнерная площадка, а на некоторых из них ведется раздельный сбор мусора. Контейнерные площадки Башкирии оцифрованы, что позволяет в режиме реального времени отслеживать качество и своевременность вывоза мусора.