В Башкирии продолжается ликвидация несанкционированных свалок

В республике с начала «мусорной» реформы было ликвидировано 2,3 тысячи несанкционированных свалок. Об этом рассказал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Как отмечает чиновник, необходимо продолжать работу по ликвидации свалок, в том числе в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». По словам Андрея Назарова, к 2024 году все свалки должны быть ликвидированы.