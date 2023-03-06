В Уфе прошла акция «Вам, любимые!», посвященная женщинам-военным

В преддверии Международного женского дня в Музее Боевой Славы прошла акция «Вам, любимые!». Организаторы проекта – региональное отделение движения детей и молодежи «Движение первых» совместно со студентами Университета науки и технологий и Лиги юных журналистов.

Задача акции – привлечь внимание к женщинам военных профессий. Студенты записали свои поздравления, в последующем из них создадут единый ролик для трансляции.