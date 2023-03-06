В Башкирии началось строительство технопарка «Зубово»

В Уфимском районе Башкирии началось строительство технопарка "Зубово". Первые сваи забили на территории под корпус общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров.

В своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что таких зданий будет два. Подчеркивается, что это один из приоритетных проектов, который обсудили на Инвестчасе. Стоимость проекта оценивается 1,4 млрд рублей.