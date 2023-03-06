В Башкирии началось строительство технопарка «Зубово»

В Уфимском районе Башкирии началось строительство технопарка "Зубово". Первые сваи забили на территории под корпус общей площадью 10,5 тысяч квадратных метров.
В своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что таких зданий будет два. Подчеркивается, что это один из приоритетных проектов, который обсудили на Инвестчасе. Стоимость проекта оценивается 1,4 млрд рублей.
По словам руководителя республики, помощь окажут с инженерной инфраструктурой - дорогой, теплом, водой, электричеством. Стать резидентами технопарка пожелали «Уфимский компрессорный завод» и НТЦ «Геомеханика». На первом этапе они предоставят 160 рабочих мест.