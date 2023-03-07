В Уфимском районе организовали благотворительную акцию в честь 8 Марта

Цветы для жен военнослужащих. Жительницы сёл Уфимского района в честь предстоящего 8 Марта организовали благотворительную акцию.
Инициатором выступил клуб мам, который объединяет представительниц деревень Русский Юрмаш, Шамонино, Шмадтово и Бурцево. В числе активистов есть и предпринимательницы. Залия Мустаева, например, выращивает прямо в своем доме около 11 тысяч тюльпанов. Цветочным бизнесом женщина занимается не первый год. И нередко на различные праздники она дарит букеты тем, кому особенно необходима поддержка. В этот раз акцию решили посвятить жёнам солдат.
Помимо цветов активистки подготовили и другие подарки, причем не только материальные. Одна из жительниц, стилист, например, организовала курс по уходу за собой. По словам участниц, каждый год к их клубу подключаются все больше населенных пунктов, так что сообщество в соцсетях уже давно вышло за пределы одной деревни.