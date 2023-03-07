В Уфимском районе организовали благотворительную акцию в честь 8 Марта

В первый раз мы купили один ящик тюльпанов, они красиво выросли. Мы тогда даже не знали, что с ними делать будем. Если вырастут, то подарим. И вот мы начали уже выращивать. Эта идея с нами всегда была. Каждый год мы часть своих тюльпанов дарим нашим жителям. В больницы, в благотворительные организации.

Залия Мустаева, цветовод