«В глазах восторг»: в Башкирии члены общества слепых сыграли в боулинг

В Бирске члены общества слепых посетили развлекательный комплекс, где сыграли в боулинг. Встреча состоялась в честь прошедшего Дня защитника Отечества и в преддверии 8 марта.

Фото №1 - «В глазах восторг»: в Башкирии члены общества слепых сыграли в боулинг

Боулинг оценили все: и взрослые, и дети. По их словам, они рады пробовать новое и испытывать себя. Организаторы благотворительной акции отметили, что в глазах участников горел истинный восторг при каждом страйке.

«Эта встреча стала одной из незабываемых. Мы хорошо провели время, пообщались, поздравили друг друга с праздниками. Шестого марта вновь собрались, уже в нашем помещении. Провели викторины, сыграли в игру «Белый ящик», беспроигрышную лотерею, в которой все участники получили призы. Но сюрпризом для нас оказался концерт двух участников ансамбля «Калинушка». Мы спели вместе с ними песни на заказ. На встречу было приглашено на мероприятие более 30 человек, и все в голос отметили, что концерт понравился»

Наталья Заробелова, председатель Бирской местной организации Всероссийского общества слепых

Добавим, что в Бирском и Мишкинском районах в обществе слепых состоят 195 человек, из них 22 ребенка. Организация старается не бросать людей с инвалидностью одних с их проблемами и вовлекает их в активную жизнь: их учат вязать, шить, рисовать, а также все они стараются заниматься спортом.

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