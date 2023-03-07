«В глазах восторг»: в Башкирии члены общества слепых сыграли в боулинг

«Эта встреча стала одной из незабываемых. Мы хорошо провели время, пообщались, поздравили друг друга с праздниками. Шестого марта вновь собрались, уже в нашем помещении. Провели викторины, сыграли в игру «Белый ящик», беспроигрышную лотерею, в которой все участники получили призы. Но сюрпризом для нас оказался концерт двух участников ансамбля «Калинушка». Мы спели вместе с ними песни на заказ. На встречу было приглашено на мероприятие более 30 человек, и все в голос отметили, что концерт понравился»

Наталья Заробелова, председатель Бирской местной организации Всероссийского общества слепых