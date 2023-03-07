«В глазах восторг»: в Башкирии члены общества слепых сыграли в боулинг

В Бирске члены общества слепых посетили развлекательный комплекс, где сыграли в боулинг. Встреча состоялась в честь прошедшего Дня защитника Отечества и в преддверии 8 марта.
Боулинг оценили все: и взрослые, и дети. По их словам, они рады пробовать новое и испытывать себя. Организаторы благотворительной акции отметили, что в глазах участников горел истинный восторг при каждом страйке.
Добавим, что в Бирском и Мишкинском районах в обществе слепых состоят 195 человек, из них 22 ребенка. Организация старается не бросать людей с инвалидностью одних с их проблемами и вовлекает их в активную жизнь: их учат вязать, шить, рисовать, а также все они стараются заниматься спортом.