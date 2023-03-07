Радий Хабиров вручил госнаграды в преддверии 8 Марта

Радий Хабиров вручил государственные награды выдающимся женщинам. Торжественная церемония, приуроченная к Международному женскому дню, прошла в Колонном зале. Глава Башкортостана поблагодарил представительниц прекрасного пола за самоотверженный труд. Каждая из присутствующих внесла свой вклад в развитие Башкортостана.

В этом зале сегодня мы собрали, можно сказать, цвет нашей республики. Вы представляете самые разные профессии. Среди вас – известные ученые, деятели культуры, медицинские и социальные работники, педагоги, тренеры, экономисты, аграрии, государственные и муниципальные служащие, и многие другие талантливые, добросовестные труженицы Башкортостана. Своим каждодневным трудом вы делаете нашу жизнь лучше – созидаете, управляете, творите, спасаете, лечите, учите.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Женщинам вручили почетные грамоты, благодарности главы республики и президента страны, а также звания заслуженных работников. Среди награждаемых представительницы разных профессий: повара, учителя, ученые, врачи, юристы.

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