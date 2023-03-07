Семеноводческие предприятия Башкирии готовятся к посевной

Более 50 семеноводческих предприятий республики подготовили на реализацию к предстоящей посевной семена. Почти одна пятая часть из этих хозяйств расположена в Илишевском районе. Там на продажу в этом году подготовили 14 тысяч тонн семенного материала.
Энергия роста, процент всхожести, а также показатели чистоты, влажности и массы. В этой лаборатории определяют качество семян. Из каждой партии берут по двести зёрен и в течение нескольких суток проращивают их. Также здесь определяется масса тысячи семян.
Все эти показатели очень важны для тех, кто занимается земледелием. Будут качественные семена, будет и хороший урожай. Для илишевских аграриев наличие подобной лаборатории необходимо как воздух, учитывая, что в районе работают сразу 11 семеноводческих хозяйств.
Хозяйства Илишевского района сейчас ведут серьезную подготовку к весенним полевым работам. Яровой сев в этом году предстоит провести на площади 70 тысяч гектаров. Более 4,5 тыс. занимают озимые культуры. Кстати, их состояние по результатам отобранных монолитов на первый взгляд оценивается как хорошее.
Если специалисты обнаружат в ростках пшеницы вредителей, ранней весной придётся обработать посевы инсектицидами. Окончательный же вывод о состоянии отобранных растений можно будет сделать после дополнительных лабораторных испытаний.