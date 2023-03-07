Семеноводческие предприятия Башкирии готовятся к посевной

Более 50 семеноводческих предприятий республики подготовили на реализацию к предстоящей посевной семена. Почти одна пятая часть из этих хозяйств расположена в Илишевском районе. Там на продажу в этом году подготовили 14 тысяч тонн семенного материала.

Энергия роста, процент всхожести, а также показатели чистоты, влажности и массы. В этой лаборатории определяют качество семян. Из каждой партии берут по двести зёрен и в течение нескольких суток проращивают их. Также здесь определяется масса тысячи семян.

Массу тысячи семян определяем вручную, прямо тысячу семян считаем и взвешиваем. Ралена Диваева, ведущий агроном Илишевского межрайонного отделения филиала Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Все эти показатели очень важны для тех, кто занимается земледелием. Будут качественные семена, будет и хороший урожай. Для илишевских аграриев наличие подобной лаборатории необходимо как воздух, учитывая, что в районе работают сразу 11 семеноводческих хозяйств.

Хозяйства Илишевского района сейчас ведут серьезную подготовку к весенним полевым работам. Яровой сев в этом году предстоит провести на площади 70 тысяч гектаров. Более 4,5 тыс. занимают озимые культуры. Кстати, их состояние по результатам отобранных монолитов на первый взгляд оценивается как хорошее.