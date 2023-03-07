Телеканалы БСТ и «Беларусь» запускают совместный проект

Уфа и Минск становятся еще ближе. На фоне открытия прямого авиасообщения между Башкортостаном и Беларусью две государственные телекомпании запускают совместный проект. В эфире телеканалов БСТ и «Беларусь» началась трансляция видеороликов с рассказом о туристической привлекательности двух республик.

Жители соседнего государства теперь могут узнать больше о нашем регионе – его культуре, достопримечательностях и туристических возможностях. То же самое о Беларуси узнают и жители Башкортостана благодаря эфиру БСТ. Данный проект реализован в рамках подписанного между двумя государственными медиахолдингами соглашения о сотрудничестве при активном участии представительства Башкортостана в Минске.