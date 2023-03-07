В Уфе обсудили вопросы поддержки и развития событийного туризма

Вопросы поддержки и развития событийного туризма в регионе обсудили сегодня в Уфе. В частности, речь шла о Международном гастрономическом фестивале кухонь народов мира «Брудерфест», который пройдет с 24 по 26 марта в нашей республике.

Событие давно стало знаковым для региона в сфере гастрономического туризма. На прошедшем заседании с участием членов Ассамблеи народов Евразии в республике специалисты затронули проблемы отрасли, в частности, такие вопросы, как организация качественных трансфертов внутри туров. Сегодня в Башкортостане регулярно проводятся более десятка кулинарных фестивалей, туроператоры организовывают гастрономические туры.