В Уфе организовали бесплатный показ фильма для пожилых людей

Представители старшего поколения делают выбор в пользу отечественного кино. Сегодня в одном из кинотеатров Уфы пенсионерам, проживающим в столице Башкортостана, была предоставлена возможность бесплатно посмотреть фильм.
Реализация благотворительного мероприятия состоялась в рамках объявленного главой республики Года полезных дел для малой Родины. Несмотря на раннее утро, зрительный зал был переполнен. Показ был организован при участии центра социальной поддержки людей «серебряного» возраста «Тандем».