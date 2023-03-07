В Уфе организовали бесплатный показ фильма для пожилых людей

Представители старшего поколения делают выбор в пользу отечественного кино. Сегодня в одном из кинотеатров Уфы пенсионерам, проживающим в столице Башкортостана, была предоставлена возможность бесплатно посмотреть фильм.

Реализация благотворительного мероприятия состоялась в рамках объявленного главой республики Года полезных дел для малой Родины. Несмотря на раннее утро, зрительный зал был переполнен. Показ был организован при участии центра социальной поддержки людей «серебряного» возраста «Тандем».

После тестового показа мы получили много положительных откликов от пожилых людей и решили сделать эту историю постоянной. Каждый месяц в каждом районе города будут проходить бесплатные показы фильмов для пожилых людей.

Борис Сазонов, член Общественной палаты Республики Башкортостан
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