В Уфе организовали бесплатный показ фильма для пожилых людей

После тестового показа мы получили много положительных откликов от пожилых людей и решили сделать эту историю постоянной. Каждый месяц в каждом районе города будут проходить бесплатные показы фильмов для пожилых людей.

Борис Сазонов, член Общественной палаты Республики Башкортостан