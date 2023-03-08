В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО командира танкового взвода Данила Даутова

Вчера, седьмого марта, в Белорецком районе Башкирии проводили в последний путь командира танкового взвода Данила Даутова, погибшего в зоне проведения СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванюта.
Данил Юмадилович родился 10 февраля 1977 года в деревне Габдиново Абзелиловского района. Позже он вместе с семьей переехал в Белорецк, где окончил школу-интернат. Затем Даутов отучился в Башкирском государственном университете на специальности «Юриспруденция». В 1999 году занял на пост старшего следователя в Белорецкой прокуратуре.
В 2021 году погибший военнослужащий переехал в Московскую область. В августе 2022 года он заключил контракт с Минобороны РФ. Данил Даутов погиб в собственный день рождения – 10 февраля.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Данила Даутова