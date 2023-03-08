В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО командира танкового взвода Данила Даутова

Данил Юмадилович родился 10 февраля 1977 года в деревне Габдиново Абзелиловского района. Позже он вместе с семьей переехал в Белорецк, где окончил школу-интернат. Затем Даутов отучился в Башкирском государственном университете на специальности «Юриспруденция». В 1999 году занял на пост старшего следователя в Белорецкой прокуратуре.