Флористы рассказали, какие букеты покупают жители Уфы 8 Марта

8 Марта – праздник и для продавцов цветов. В магазинах сегодня традиционный ажиотаж. Флористы едва успевают составлять композиции. Букет – беспроигрышный вариант подарка для любой женщины.
Тюльпаны уже давно стали символом красоты и счастья и, как следствие, ассоциируются с женским праздником. Поэтому и откладывать их покупку на последний момент опасно – можно не успеть. И так с любым другим букетом.
В праздничной лихорадке мужчины порой перестают считать деньги. Айдар Галеев, например, пришел в магазин вместе с сыном и взял два букета на 4 тысячи рублей.
Некоторые приходят в салоны сразу вместе с женами. Денис Шарафутдинов букет берет не только для супруги, но и других девочек и женщин свой семьи. В этом торговом центре повезло найти тюльпаны, которые представлены во всей палитре цветов.
Для некоторых при покупке важно, чтобы букет как можно дольше оставался в приглядном виде и тем самым создавал праздничное настроение.
Веянием последних лет стали и так называемые съедобные букеты. Русалина Хасанова пять лет работала флористом в цветочном магазине, после чего стала собирать композиции из всевозможных ягод, конфет и фруктов. В любые другие дни, как правило, клиентами были женщины, желающие найти путь к сердцу своих мужчин. Но 8 Марта все совершенно наоборот.
В планах у женщины, кстати, открыть салон, в котором бы одновременно делали и цветочные букеты, и съедобные. Чтобы каждый покупатель смог выбрать что-то на свой вкус.
На самом деле не так важно, каким будет букет – большой или маленький, съедобный или классический. Самое главное – это, конечно же, внимание. Букет – лишь красивый повод поздравить женщин с праздником.