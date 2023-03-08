Флористы рассказали, какие букеты покупают жители Уфы 8 Марта

8 Марта – праздник и для продавцов цветов. В магазинах сегодня традиционный ажиотаж. Флористы едва успевают составлять композиции. Букет – беспроигрышный вариант подарка для любой женщины.

Тюльпаны уже давно стали символом красоты и счастья и, как следствие, ассоциируются с женским праздником. Поэтому и откладывать их покупку на последний момент опасно – можно не успеть. И так с любым другим букетом.

Букетики все уже, потому что много заказов, не справляемся. Не хватало. Екатерина Кузнецова флорист

В праздничной лихорадке мужчины порой перестают считать деньги. Айдар Галеев, например, пришел в магазин вместе с сыном и взял два букета на 4 тысячи рублей.

Для жены и для дочери. Это мой сын, вот решили им такой подарок сделать. Дочке три года, но она уже просит, чтобы ей подарили цветы. В букете для нее главное, чтобы желтый цвет был. Айдар Галеев

Некоторые приходят в салоны сразу вместе с женами. Денис Шарафутдинов букет берет не только для супруги, но и других девочек и женщин свой семьи. В этом торговом центре повезло найти тюльпаны, которые представлены во всей палитре цветов.

Для некоторых при покупке важно, чтобы букет как можно дольше оставался в приглядном виде и тем самым создавал праздничное настроение.

Беру букет для своей любимой мамы. Тимур Батталов

Веянием последних лет стали и так называемые съедобные букеты. Русалина Хасанова пять лет работала флористом в цветочном магазине, после чего стала собирать композиции из всевозможных ягод, конфет и фруктов. В любые другие дни, как правило, клиентами были женщины, желающие найти путь к сердцу своих мужчин. Но 8 Марта все совершенно наоборот.

Очень любят клубнику в шоколаде. Это стильно модно, вкусно. Букет, часть которого можно съесть, это лучший букет. Вот такой небольшой букет у нас стоит 1100 руб. Русалина Хасанова

В планах у женщины, кстати, открыть салон, в котором бы одновременно делали и цветочные букеты, и съедобные. Чтобы каждый покупатель смог выбрать что-то на свой вкус.