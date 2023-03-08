В Башкирии готовятся отметить 300-летний юбилей села Буриказганово

Жители села Буриказганово Стерлитамакского района готовятся к масштабному событию – трехвековому юбилею населенного пункта. Мероприятие подразумевает не только праздничные гуляния, к этой дате сельчане планируют отремонтировать здание исторического музея и установить макет самолета. С чем связан необычный памятник?
Необычных экспонатов здесь немало. Их не пришлось раскапывать – артефакты принесли местные жители. Утварь и предметы быта когда-то принадлежали предкам. Исторический музей – особая гордость жителей села Буриказганово. Здание, в котором он размещался, закрыто на ремонт, экспозиция временно размещена в школе.
Сбор средств на ремонт музея жители ведут своими силами. К юбилею села планируют привести его в порядок. Летом Буриказганово отметит 310-летие. Возможно, село появилось и раньше, но документов, подтверждающих этот факт, не обнаружено. Зато в Минюсте найдена запись о том, что в 1712 году была возведена мечеть, зарождение села местные ведут с этой даты.
Подготовку к мероприятию начали и творческие объединения. С 1986 года в Буриказганово существует вокальный коллектив «Молодые сердца». Танцевальный ансамбль в прошлом году отметил 50-летие получения звания народного. Здесь сейчас под руководством молодого хореографа занимаются школьники и студенты.
Еще один объект, планируемый установить к юбилею, связан с историей. Во время Великой Отечественной войны на средства местных жителей был приобретен боевой самолет. Тогда сельчане собрали порядка 100 тысяч рублей.
Почтить память предков сельчане хотят, установив памятник в виде макета этого самолета. Сбор средств начат, однако жители надеются и на спонсорскую помощь. Они планируют, что до юбилея машина уже станет достопримечательностью.