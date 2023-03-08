В Башкирии готовятся отметить 300-летний юбилей села Буриказганово

Жители села Буриказганово Стерлитамакского района готовятся к масштабному событию – трехвековому юбилею населенного пункта. Мероприятие подразумевает не только праздничные гуляния, к этой дате сельчане планируют отремонтировать здание исторического музея и установить макет самолета. С чем связан необычный памятник?

Необычных экспонатов здесь немало. Их не пришлось раскапывать – артефакты принесли местные жители. Утварь и предметы быта когда-то принадлежали предкам. Исторический музей – особая гордость жителей села Буриказганово. Здание, в котором он размещался, закрыто на ремонт, экспозиция временно размещена в школе.

Из нескольких стендов состоит музей: утварь, быт сельчан, учителям, участникам войны и чеченской кампании. Гузель Габитова, директор школы с. Буриказганово

Сбор средств на ремонт музея жители ведут своими силами. К юбилею села планируют привести его в порядок. Летом Буриказганово отметит 310-летие. Возможно, село появилось и раньше, но документов, подтверждающих этот факт, не обнаружено. Зато в Минюсте найдена запись о том, что в 1712 году была возведена мечеть, зарождение села местные ведут с этой даты.

От 1712 известна мечеть. Слава Аллаху в 2000 году мы снова построили мечеть. Она радует прихожан. Фарат Хазрат, имам-хатиб мечети с. Буриказганово

Подготовку к мероприятию начали и творческие объединения. С 1986 года в Буриказганово существует вокальный коллектив «Молодые сердца». Танцевальный ансамбль в прошлом году отметил 50-летие получения звания народного. Здесь сейчас под руководством молодого хореографа занимаются школьники и студенты.

Мы готовим сейчас композицию, она посвящена деревне Буриказганово. Ильмир Вахитов, руководитель народного ансамбля танцев

Еще один объект, планируемый установить к юбилею, связан с историей. Во время Великой Отечественной войны на средства местных жителей был приобретен боевой самолет. Тогда сельчане собрали порядка 100 тысяч рублей.

На этом самолете летчик воевал, получил героя за воздушные бои. 15 самолетов сбил фашистской Германии. Это история – основа воспитания молодежи. Хамидулла Галеев, ветеран боевых действий в Афганистане