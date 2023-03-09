Для минимизации последствий половодья-2023 в Башкирии выделено 50 млн рублей

Стало известно, как в Башкирии подготовились к половодью-2023. По словам начальника главного управления МЧС России по РБ Марата Латыпова, для минимизации ущерба от последствий стихии в республике были проведены капитальные ремонтные работы, стоимость которых оценивается в 50 млн рублей. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в ИА «Башинформ».
По его словам, были проведены берегоукрепительные работы на двух участков протяженностью 0,15 км, расчистка русел рек на восьми участках, протяженностью 4,26 км, а также капитальный ремонт шести гидротехнических сооружений.
В противопаводковых мероприятиях будут задействованы более 15 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и плавсредств, в том числе от МЧС более 3 тысяч человек личного состава и 461 единиц техники. Также планируется применять шесть беспилотников.
Председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров добавил, что все службы готовятся к самому худшему сценарию прохождения половодья. По его словам, в этом году порядка 20 тысяч домой подпадают под подтопление.
Марат Латыпов подчеркнул, что сотрудники МЧС, по закону, могут принудительно, в случае необходимости, эвакуировать жителей с опасных территорий в специальные пункты временного размещения.