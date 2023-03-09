Для минимизации последствий половодья-2023 в Башкирии выделено 50 млн рублей

«Кроме того, были заключены договоры на проведение взрывных работ на возможных участках ледовых заторов. Спикер добавил, что на сегодняшний день в республике есть четыре промышленных предприятия, которые могут быть задействованы в проведении взрывных работ. Сегодня, например, будут проведены взрывные работы на Урашке. Для снижения рисков образования заторов муниципалитеты планируют ослабить ледяной покров с помощью его чернения и распиловки. В этом году на контроле 47 затороопасных участков в 20 районах республики».

Марат Латыпов, начальник главного управления МЧС России по РБ