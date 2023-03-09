Жители Зианчуринского района хотят превратить пуховую шаль в башкирский бренд

Жители Зианчуринского района хотят превратить пуховую шаль в башкирский бренд, узнаваемый в России. Традиции мастерства передаются из поколения в поколение уже не одно столетие. Шаль согревала и в холод, и в трудные времена. Почему пуховое изделие стало больше, чем просто вещь?

Настоящая зианчуринская шаль должна танцевать в руках. Упругость вязки – качество по которому можно выбирать платок. Чтобы изделие было мягким, в работу нужно добавить немного нежности и парочку секретов.

Издревле вязание шалей происходило таким образом. Башкирские женщины собирались в одном доме. За разговором или песней работа шла быстрее. Секрет башкирской шали в том, что мастерство передается от мамы к дочери. И цепочку эту прерывать не собираются.

Зианчуринскую шаль делают из козьего пуха. Процесс от обработки шерсти до изготовления может занять месяц. Казалось бы, невесомый платок, иногда тончайшей вязки, но способен укрыть от самых сильных холодов, на все случаи жизни.

Об оренбургском платке в России слышал почти каждый. Зианчуринцы хотят, чтобы и слава об их пуховых шалях вышла за пределы республики. Как происходит процесс вязания показали на выставке ремёсел Каринэ Хабировой. И это её не первое знакомство с зианчуринскими шалями.

Пуховая шаль вполне может стать экспонатом и на исторической выставке, ведь это неотъемлемая часть жизни и уже давно не просто атрибут одежды.

Это не только напоминание о самых близких для нас людей. Многим башкирская шаль была поддержкой в трудные времена. В годы перестройки кормила семьи, помогала дать образование детям.