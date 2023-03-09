Радий Хабиров посетил новые производственные площадки в Туймазах в рамках рабочей поездки

Сегодня в городе Туймазы запустили очередной цех в рамках созданного мебельного кластера. Теперь производство готовой продукции вырастет в 2,5 раза. На открытии дополнительных помещений побывал Радий Хабиров в рамках рабочей поездки. Глава республики также осмотрел площадку строящегося машиностроительного промцентра и обсудил вопросы развития промышленности на профильной коллегии. В условиях вызовов, которые стоят перед экономикой, объединение предприятий позволяет снизить зависимость от импорта, создавать новые рабочие места, успешно выстраивать эффективную логистику от производства продукции до ее реализации.

То, как изменилось предприятие «Корона» за последний год, наглядно можно увидеть на этом стенде. Площадь производства выросла в два раза. С нуля построены новые цеха, благодаря чему объемы выпускаемой продукции также увеличились кратно. Если прежде в месяц фабрика делала 20 тысяч матрасов, теперь будет производить 50 тысяч.

Первый мебельный кластер в РФ образован именно в Башкортостане. В целом по количеству кластеров мы входим в число регионов-лидеров страны. Это очень эффективный инструмент поддержки экономики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В создание этого цеха вложили 450 млн рублей. Республика поддержала проект возмещением части процентной ставки по кредиту, а также льготными займами для участников кластера. Кроме того, инвестору компенсировали часть затрат на закупку оборудования, сырья и материалов.

Башкортостан является комфортным регионом для бизнеса. В этом большая заслуга руководства республики и лично Радия Фаритовича Хабирова. Важно, что управленческая команда уделяет внимание не только экономике крупных городов, а сбалансированно развивает все территории. Это залог дальнейшей стабильности Башкортостана. Альберт Каримов, заместитель министра промышленности и торговли России

В нынешних условиях кооперация необходима как никогда. Хороший пример в этом плане и создаваемый здесь же, в Туймазах, машиностроительный технопарк на основе завода автобетоновозов. Визитной карточкой предприятия по праву считаются автобетоносмесители и автобетононасосы. Доля на рынке страны по их производству составляет 52% и 23% соответственно. Выпущенная здесь техника поставляется во все регионы страны, а также еще в более чем 20 стран мира.

Завод входит в структуру российского автогиганта КАМАЗ и с 2021 года реализует большой проект по производству прицепов – до 2 тысяч единиц в год. Став якорным резидентом, предприятие не только нарастит объем, но и расширит ассортимент. На новой площадке также будут работать и другие производители. Уже есть 10 потенциальных претендентов будущего технопарка.

Башкортостан, таким образом, получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западном регионе. К слову, республика и так в лидерах по числу кластеров – их уже 6. Они объединяют 60 участников. Однако в наиболее конкурентоспособных странах в состав одного входят не менее 100. А потому есть куда стремится в плане обеспечения лидерства на внешнем и внутреннем уровнях.

Для системного развития промышленности нужны кластеры. Подтверждаю, что Башкортостан является номером один по количеству созданных промышленных кластеров. Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

В Минпроме региона сформировали концепцию стратегического развития. В числе базовых задач – укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Их реализация возможна в том числе за счет эффективного использования потенциала Евразийского НОЦ. Как сказал Радий Хабиров, нужно «поженить» науку и производство.

У нас есть отдельно бизнес и производство и отдельно наука. Объединить это в одну цепочку чрезвычайно сложно. Мы находимся в начале этого пути. У нас есть примеры, когда какие-то научные достижения реализуются в производстве, но это носит фрагментарный характер. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас три четверти всех предприятий расположены в Уфе, Салавате и Стерлитамаке. До 2030 года планируется повышение роли Нефтекамска, Октябрьского, Туймазов, Белебея, Белорецка и Кумертау как центров обрабатывающей промышленности.