Радий Хабиров посетил Салават с рабочим визитом

На предприятии в Салавате запустили установку по производству технической серы. Конечный продукт будут получать из вредных выбросов, что позволит улучшить экологическую ситуацию. На открытии цеха участие принял Радий Хабиров, который в ходе рабочей поездки посетил и ряд социальных объектов.

Вот так скромно и без лишней торжественности запустили один из флагманских инвестпроектов республики. Показать работу установок не получится, поскольку всё функционирует в полностью закрытом режиме. Куда красноречивее скажут факты и цифры. Если раньше после нефтепереработки вредные выбросы просто уходили в атмосферу, то теперь из них будут получать востребованный на рынке продукт — серу. Это экономично и экологично.

Ввод этой установки в эксплуатацию приведёт к существенному сокращению выбросов в атмосферу. А это как раз одно из важнейших направлений нашей совместной работы с компанией «Газпром нефтехим Салават» в рамках четырёхстороннего соглашения. Немаловажно и то, что это полностью отечественная разработка, где более 90% российских комплектующих. Считаю, что это важный этап в развитии предприятия. Радий Хабиров

Новое производство позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 4,5 тысячи тонн в год. Создано более полусотни рабочих мест. Реализация проекта проходила при поддержке правительства, которое включило его в перечень приоритетных.

У нас на очереди — целый ряд экологических проектов, которые находятся в разной стадии реализации. Это модернизация резервуарных парков нефтеперерабатывающего завода, оптимизация работы наших факельных систем, а также обновление очистных сооружений предприятия. Продолжаем работу. Евгений Семенько, генеральный директор ООО «РГД ПС» — управляющей организации ООО «Газпром Нефтехим Салават»

«Газпром» и его дочерние предприятия — не только одни из ключевых промышленных партнёров республики. Компания активно проводит газификацию. За последние 3 года голубое топливо вошло в дома 38 населённых пунктов. На этапе строительства — ещё 28 газопроводов, что позволит удалить число участников социальной программы.

Продолжаем и программу догазификации. Жители республики подали более 68 тысяч заявок, из них более 52 тысяч уже выполнены, - отметил Радий Хабиров. - По поручению Президента России ведём работу по догазификации садовых товариществ. В планах - охватить 63 СНТ в восьми муниципалитетах. Принято почти 2 тысячи заявок, 129 домовладений уже подключили. Радий Хабиров

На заседании межведомственной комиссии озвучили и проблемные вопросы. В частности, как усилить работу по переводу транспорта на газомоторное топливо. Кроме того, нужно погашать общую задолженность жителей и предприятий за газ — сумма более 2,5 млрд рублей.

В части погашения задолженности за газ необходима активная работа глав муниципалитетов с основными потребителями. Кроме того, мы сохраняем лидирующие позиции по развитию рынка газомоторного топлива. При этом видим, что вводимые в эксплуатацию АГНКС не обеспечиваются необходимой загрузкой. Поэтому в ближайшее время на стратегической сессии подумаем, как увеличить потребление топлива. Радий Хабиров

Салават — город с развитой химической отраслью республики. Этой спецификой вдохновлялись и городские власти при создании библиотеки нового поколения, которые так ее и назвали — «Своя Химия».

Библиотека располагается в здании 1957 года постройки. Её реконструировали в рамках национального проекта «Культура». Радий Хабиров осмотрел читальные залы для детей и взрослых, зону для индивидуальной работы, библиотечное кафе, конференц-зал, а также оставил запись в книге почётных гостей, порекомендовав больше читать книг.

Создатели максимально развенчивают стереотипы о библиотеке как о хранилище пыльных книг. Здесь действительно каждый сможет найти что-то интересное для себя. И речь не только о литературе. В залах настоящий мир мультимедийных возможностей. Есть даже автотренажёр для обучения будущих водителей.

В рамках другого нацпроекта – «Жилье и городская среда» – в городе реконструировали площадь Салавата Юлаева. Здесь с комфортом смогут отдохнуть дети и взрослые. В том числе позаниматься на спортивных тренажерах. Местные жители поблагодарили Радия Хабирова за благоустройство городских территорий.