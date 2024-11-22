Радий Хабиров посетил Салават с рабочим визитом

На предприятии в Салавате запустили установку по производству технической серы. Конечный продукт будут получать из вредных выбросов, что позволит улучшить экологическую ситуацию. На открытии цеха участие принял Радий Хабиров, который в ходе рабочей поездки посетил и ряд социальных объектов.
Вот так скромно и без лишней торжественности запустили один из флагманских инвестпроектов республики. Показать работу установок не получится, поскольку всё функционирует в полностью закрытом режиме. Куда красноречивее скажут факты и цифры. Если раньше после нефтепереработки вредные выбросы просто уходили в атмосферу, то теперь из них будут получать востребованный на рынке продукт — серу. Это экономично и экологично.
Новое производство позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 4,5 тысячи тонн в год. Создано более полусотни рабочих мест. Реализация проекта проходила при поддержке правительства, которое включило его в перечень приоритетных.
«Газпром» и его дочерние предприятия — не только одни из ключевых промышленных партнёров республики. Компания активно проводит газификацию. За последние 3 года голубое топливо вошло в дома 38 населённых пунктов. На этапе строительства — ещё 28 газопроводов, что позволит удалить число участников социальной программы.
На заседании межведомственной комиссии озвучили и проблемные вопросы. В частности, как усилить работу по переводу транспорта на газомоторное топливо. Кроме того, нужно погашать общую задолженность жителей и предприятий за газ — сумма более 2,5 млрд рублей.
Салават — город с развитой химической отраслью республики. Этой спецификой вдохновлялись и городские власти при создании библиотеки нового поколения, которые так ее и назвали — «Своя Химия».
Библиотека располагается в здании 1957 года постройки. Её реконструировали в рамках национального проекта «Культура». Радий Хабиров осмотрел читальные залы для детей и взрослых, зону для индивидуальной работы, библиотечное кафе, конференц-зал, а также оставил запись в книге почётных гостей, порекомендовав больше читать книг.
Создатели максимально развенчивают стереотипы о библиотеке как о хранилище пыльных книг. Здесь действительно каждый сможет найти что-то интересное для себя. И речь не только о литературе. В залах настоящий мир мультимедийных возможностей. Есть даже автотренажёр для обучения будущих водителей.
В рамках другого нацпроекта – «Жилье и городская среда» – в городе реконструировали площадь Салавата Юлаева. Здесь с комфортом смогут отдохнуть дети и взрослые. В том числе позаниматься на спортивных тренажерах. Местные жители поблагодарили Радия Хабирова за благоустройство городских территорий.
Во время общения пенсионеры рассказали и о насущных проблемах с нехваткой медицинских специалистов и пригородного транспорта. Как рассказал Радий Хабиров, в вопросах благоустройства важное значение имеет внешний вид центральных площадей. Во многих городах их уже привели в порядок. Салават пока в начале пути. Но уже в следующем году и здесь начнут масштабные работы по реконструкции.