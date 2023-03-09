Жителям Башкирии ответили на вопросы о состоянии воздуха в республике

Об экологии в Башкортостане в прямом эфире на телеканале БСТ говорили представители профильных министерств и ведомств, руководители крупных организаций и эксперты отрасли. Спикеры и гости студии обсудили экологические инициативы органов власти, планы предприятий региона по модернизации оборудования с целью защиты и сохранения окружающей среды, а также ответили на интересующие жителей региона вопросы – их можно оставлять в комментариях.

После обращений граждан прямо во время эфира передвижные лаборатории выполнили необходимые замеры воздуха в Салавате и Стерлитамаке.

Многие обращения жителей были инициированы из-за неблагоприятных метеорологических условий – например, долгое время не было ветра. Были превышения ПДК загрязняющих веществ. На совещании под председательством заместителя премьер-министра правительства РФ Виктории Абрамченко с представителями предприятий и надзорных органов при участии Радия Хабирова было принято решение, что предприятия будут разрабатывать дорожные карты по снижению выбросов в атмосферный воздух.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ