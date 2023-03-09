Жителям Башкирии ответили на вопросы о состоянии воздуха в республике

Об экологии в Башкортостане в прямом эфире на телеканале БСТ говорили представители профильных министерств и ведомств, руководители крупных организаций и эксперты отрасли. Спикеры и гости студии обсудили экологические инициативы органов власти, планы предприятий региона по модернизации оборудования с целью защиты и сохранения окружающей среды, а также ответили на интересующие жителей региона вопросы – их можно оставлять в комментариях.