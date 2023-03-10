В Калтасинском районе Башкирии прошел фестиваль удмуртской культуры «Вой келян – масленица»

Сохраняются обычай, сохраняются национальные костюмы, национальные трактовки еды, песни. Какие-то религиозные традиции. Это очень важно. В плане того, что нам необходимо это передавать для молодых поколений. Потому что когда мы говорим о любви к Родине, конечно же, есть стойкая связь между любовью к малой родине и к тому месту, где ты родился, и к любви к нашей большой России.

Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Госсобрания Башкирии