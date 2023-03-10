В Калтасинском районе Башкирии прошел фестиваль удмуртской культуры «Вой келян – масленица»

В Калтасинском районе прошел второй межрегиональный фестиваль удмуртской культуры «Вой келян – масленица», которая объединила удмуртов из шести районов республики. На мероприятие прибыл министр национальной политики Удмуртии, заместитель председателя Госсобрания - Курултая Башкортостана Тамара Тансыккужина, а также руководитель общественного движения северо-западных башкир.
Гости отведали национальные удмуртские блины – табань, посетили юрту, где были представлены народные ремесла, предметы обихода, национальная одежда удмуртов. Удмуртская масленица в районе проходит в рамках республиканского конкурса «Трезвое село».