В Калтасинском районе Башкирии прошел фестиваль удмуртской культуры «Вой келян – масленица»

В Калтасинском районе прошел второй межрегиональный фестиваль удмуртской культуры «Вой келян – масленица», которая объединила удмуртов из шести районов республики. На мероприятие прибыл министр национальной политики Удмуртии, заместитель председателя Госсобрания - Курултая Башкортостана Тамара Тансыккужина, а также руководитель общественного движения северо-западных башкир.

Гости отведали национальные удмуртские блины – табань, посетили юрту, где были представлены народные ремесла, предметы обихода, национальная одежда удмуртов. Удмуртская масленица в районе проходит в рамках республиканского конкурса «Трезвое село».

Сохраняются обычай, сохраняются национальные костюмы, национальные трактовки еды, песни. Какие-то религиозные традиции. Это очень важно. В плане того, что нам необходимо это передавать для молодых поколений. Потому что когда мы говорим о любви к Родине, конечно же, есть стойкая связь между любовью к малой родине и к тому месту, где ты родился, и к любви к нашей большой России.

Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Госсобрания Башкирии

Это настоящий народный праздник, народные гулянья, конкурса «Трезвое село». Мне нравится настойчивость большетуганейцев, которые второй год побеждают на районном уровне, второй год выходят на республиканский уровень. И хотят получить призовое место. Я надеюсь, в этом году это все у них получится.

Радик Бахтиев, лидер сообщества «Башкиры»
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