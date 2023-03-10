В Башкирии прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

В Правительстве республики прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главной темой стала готовность сил и средств к предстоящему паводку.
В этом году мониторинг будет вестись и при помощи пожарно-спасательного вертолета Ка-32, чтобы выявлять затороопасные участки. Увеличилось количество гидропостов в регионе – они появились на Павловском, Нугушском и Юмагузинском водохранилищах. Муниципалитеты подготовили 352 пункта временного размещения людей. Однако высокого половодья не ожидается.