В Башкирии прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Подготовка к прохождению половодья в Республике Башкортостан проводится с учетом наихудшего варианта развития событий. Имеем риск подтопления 257 населенных пунктов на территории 42 муниципалитетов, где 20 тысяч жилых домов с населением 80 тысяч человек. Буквально на днях мы получили предварительный прогноз Башгидромета на предстоящий паводок, в соответствии с которым паводок ожидается ниже средних многолетних значений.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан