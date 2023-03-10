В Башкирии прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

В Правительстве республики прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главной темой стала готовность сил и средств к предстоящему паводку.

В этом году мониторинг будет вестись и при помощи пожарно-спасательного вертолета Ка-32, чтобы выявлять затороопасные участки. Увеличилось количество гидропостов в регионе – они появились на Павловском, Нугушском и Юмагузинском водохранилищах. Муниципалитеты подготовили 352 пункта временного размещения людей. Однако высокого половодья не ожидается.

Подготовка к прохождению половодья в Республике Башкортостан проводится с учетом наихудшего варианта развития событий. Имеем риск подтопления 257 населенных пунктов на территории 42 муниципалитетов, где 20 тысяч жилых домов с населением 80 тысяч человек. Буквально на днях мы получили предварительный прогноз Башгидромета на предстоящий паводок, в соответствии с которым паводок ожидается ниже средних многолетних значений.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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