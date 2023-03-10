В Уфе прошел «Бал маленьких принцесс»

На торжество пригласили девочек с ограниченными возможностями здоровья из городов и районов республики. Для детей подготовили сказочную программу, чтобы каждая из малышек вместе с мамой могла хотя бы на день забыть о будничных заботах.

Кто сказал, что на балу принцесса должна быть одна? Почему бы не короновать сотни юных красавиц. Каждая из этих девочек отважно борется со своим недугом, который иногда даже не виден посторонним. Как настоящие принцессы они стараются сохранить лицо в любых ситуациях. Многим очень редко удается выйти в свет. А сегодня они главные героини дня. За плечами – долгие часы подготовки: выбор платья, причёски. Блистают сегодня и их мамы.

В жизнь детей решили привнести немного магии и красок. Иллюзионист поражал фокусами, а визажисты – ярким макияжем. Организаторы постарались сделать так, чтобы дети почувствовали себя героями сказки уже в фойе Театра оперы и балета. А на сцене для них как раз развернулась волшебная история в постановке «Летучий корабль». Добрая история о любви и счастье в сказочной стране, где рассказывается о приключениях принцессы Забавы.

Для нас это радость на сердце и бальзам на душу, когда ты видишь, что ребенок начинает улыбаться, радоваться, когда мама расслабляется и может почувствовать себя просто женщиной и получить радость от нахождения рядом со своим ребенком. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Мероприятие также посетил Радий Хабиров. Глава республики встретился с благотворителями и организаторами «Бала маленьких принцесс». На встрече обсудили вопросы оказания благотворительной помощи, акцентировали внимание на важности постоянной заботы о детях с ограниченными возможностями здоровья. А уже со сцены Глава Башкортостана обратился к маленьким принцессами и их родителям.

Вы для нас самые милые, самые дорогие, самые красивые. Вы самые сильные, самые умные, и все у вас в жизни будет очень хорошо. Я хотел поприветствовать ваших мам, которые о вас заботятся. Ваши мамы самые лучшие, самые любимые. Мы подумаем, чтобы в республике было побольше таких праздников, чтобы вы приходили и радовались. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан