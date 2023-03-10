В Уфе прошел «Бал маленьких принцесс»

На торжество пригласили девочек с ограниченными возможностями здоровья из городов и районов республики. Для детей подготовили сказочную программу, чтобы каждая из малышек вместе с мамой могла хотя бы на день забыть о будничных заботах.
Кто сказал, что на балу принцесса должна быть одна? Почему бы не короновать сотни юных красавиц. Каждая из этих девочек отважно борется со своим недугом, который иногда даже не виден посторонним. Как настоящие принцессы они стараются сохранить лицо в любых ситуациях. Многим очень редко удается выйти в свет. А сегодня они главные героини дня. За плечами – долгие часы подготовки: выбор платья, причёски. Блистают сегодня и их мамы.
В жизнь детей решили привнести немного магии и красок. Иллюзионист поражал фокусами, а визажисты – ярким макияжем. Организаторы постарались сделать так, чтобы дети почувствовали себя героями сказки уже в фойе Театра оперы и балета. А на сцене для них как раз развернулась волшебная история в постановке «Летучий корабль». Добрая история о любви и счастье в сказочной стране, где рассказывается о приключениях принцессы Забавы.
Мероприятие также посетил Радий Хабиров. Глава республики встретился с благотворителями и организаторами «Бала маленьких принцесс». На встрече обсудили вопросы оказания благотворительной помощи, акцентировали внимание на важности постоянной заботы о детях с ограниченными возможностями здоровья. А уже со сцены Глава Башкортостана обратился к маленьким принцессами и их родителям.
Детьми на один день почувствовали себя и взрослые. «Бал маленьких принцесс» проводится ежегодно с 2019 года. Это не только возможность детям с ОВЗ почувствовать себя принцессами, но и напоминание взрослым, что сотворить для них маленькое чудо может каждый. Так почему бы иногда не становиться волшебниками?