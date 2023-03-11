В Архангельском районе прошел региональный форум «Атайсал»

На встречу пригласили предпринимателей, родившихся там, а также соотечественников. Проект был создан два года назад по инициативе Радия Хабирова. За это время он объединил людей, неравнодушных к проблемам своей малой родины. По мере возможностей они стараются помогать родному краю.

В Архангельском районе был отремонтирован мост, благоустроен ручей, установлен новый обелиск. Это лишь несколько примеров из 50 добрых дел, которые сделали меценаты.

В рамках форума «Атайсал» участники возложили цветы к Вечному огню. Там установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в районе не осталось ни одного ветерана, приближавшего победу, однако потомки хранят о них память.