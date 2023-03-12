В Башкирии начнет работу многофункциональный центр помощи молодежи

В республике создадут центр помощи молодым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщают представители ЦУР Башкирии. Работа начнется уже в апреле текущего года.

Центр помощи будет действовать по принципу «единого окна», где молодым людям предоставят временное жилье, питание и одежду, помогут с поиском работы, окажут медицинскую, психологическую и юридическую поддержку.