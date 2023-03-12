В Башкирии начнет работу многофункциональный центр помощи молодежи

В республике создадут центр помощи молодым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщают представители ЦУР Башкирии. Работа начнется уже в апреле текущего года.

Фото №1 - В Башкирии начнет работу многофункциональный центр помощи молодежи

Центр помощи будет действовать по принципу «единого окна», где молодым людям предоставят временное жилье, питание и одежду, помогут с поиском работы, окажут медицинскую, психологическую и юридическую поддержку. 

По словам председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике Яны Гайдук, первое подобное учреждение откроется на базе молодежного пространства «Йәшлек House» в Уфе. Учреждение объединит профильные ведомства, НКО, благотворительные фонды, общественные организации, социальные гостиницы, волонтеров, представителей бизнеса и т. д.

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